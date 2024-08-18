Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2024 16:50
Boşanma tayin

Arkadaşlar ben İstanbul'da bir hastanede th sınıfında bir kadroda 657 li olarak calismaktayim 1 yıl oldu fakat eşimden bu ay boşandım ve bu ilden gitmek istiyorum erkeklerde boşanma tayini yapabiliyor mu tayini istediğimiz yere alabiliyormuyuz hastanede sormadım milleti üzüldüm nasıl oldu demesini duymak istemedigimden yorumlar ve bilgilerinize ihtiyacim var şimdiden teşekkürler

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