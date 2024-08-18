Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ağustos 2024 17:30
Öğretmen Seminer Döneminde 10 Gün İşe Gitmezse Çekilmiş sayılırmı ?

10 gün okula gitmiycem on gün işe gitmediğimde memuriyetten çekilmiş sayılıyorum bildiğim kadarıyla seminer dönemi bu 10 günden sayılıyor mu bu konuda bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Mazeret tayinleri ne zaman açıklanır? (Açıklandı)Acilen ve İlçe emri verilmelidirEş Durumunda Güncel Durum Nedir Merak Edenler İçinYeni kayıt olan öğrenci parasıMEB: Mazerete bağlı ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerle ilgili özel çalışma yapılacak.Proje okuluna görevlendirmede müdür izni?Hizmet puanıİl emri hakkındaGörevlendirme zamanıMazerete bağlı yer değiştirme iptali için bilgi

Sözlük

17 ağustos marmara depremi 1 Alkol ve sigaranın herşeye iyi geldiği kanısı 2 düğün alış-verişinde kız tarafının istekleri 1 sözlük atışması 5 kadının kocasını kıskanması 2 araba sürmesini bilmeyen adam 3 Çay almak için kalkan kişiye bana da çay versene diyen tip 1 yemek buldun yumuş iş buldun sıvış 1 nasıl seviyorsun? 2

Son Haberler

Esenler'de emniyet şeridinde kaza: 1 ölüTarla ve bahçe bitkilerinde 64 yerli tohum çeşidi daha tarıma kazandırıldıSeyyar satıcı ile müşteri arasındaki 'pahalı ürün' tartışması kanlı bittiYangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan hesap yöneticilerine işlemAli Koç'a saldırı TBMM gündeminde

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?