bakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğiz

bu kadar zor koşullarda çalışan doktorlarmız gerçekten çok az maaş alıyor. şaka yapmıyorum. yurtdışına göçü engellemek için en az 200.000 bandına çekilmeli maaşları. randevu bulamayacağız yoksa.

bu kadar zor koşullarda çalışan doktorlarmız gerçekten çok az maaş alıyor. şaka yapmıyorum. yurtdışına göçü engellemek için en az 200.000 bandına çekilmeli maaşları. randevu bulamayacağız yoksa.