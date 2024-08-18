Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2024 17:30
bakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğiz
bu kadar zor koşullarda çalışan doktorlarmız gerçekten çok az maaş alıyor. şaka yapmıyorum. yurtdışına göçü engellemek için en az 200.000 bandına çekilmeli maaşları. randevu bulamayacağız yoksa.

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