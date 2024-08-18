Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ağustos 2024 17:52
Alan Değişikliği

En son alan değişikliğinde İstanbul'da Türk Dili ve Edebiyatı branşına kaç okul açılmıştı?

Bir bilgisi, duyumu olan var mı?

İkinci alan olarak Edebiyatı bitirdim. Şimdi de tezli yüksek lisansını bitiriyorum. Nasipse doktoramı da edebiyattan yapıcam. Ankara 'da öğretmenim. Sırf edebiyata geçmek için İstanbul'a geçmek istiyorum. Acaba geçtiğimiz en son alan değişikliğinde edebiyat branşında kaç okul açıldı?

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