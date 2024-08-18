Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2024 20:07
Farklı bölüme atanma

Merhabalar. Ben daha önce yaşlı bakım bölümünden mezun oldum. Bu sene de tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünden mezun oldum. Kpss de ikisinden de tercih vereceğim. Örnek olarak, tercih döneminde yaşlı bakımdan atanırsam eğer daha sonra tıbbi laboratuvardan atanma şansım var mı acaba? Bu durum nasıl oluyor yardımcı olabilir misiniz?

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