Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ağustos 2024 20:43
Ücretli öğretmenlik başvuru zamanı

ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılıyor ve ne zaman başlayıp bitiyor bilgisi olan yazabilir mi


ahmet44mlty
Şef
18 Ağustos 2024 22:01

2024 - 2025 eğitim öğretim yıl için resmi yazılarda belirlenen veya belirlenecek kriterlere göre alınacaktır. Ön Başvurular 26 Temmuz 2024 başlayacak ve 20 Ağustos 2024 saat 23:59'da sona erecektir)başvurular e devlet üzerinden.Ücretli Öğretmen olmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden doğrulama yaptıktan sonra mezuniyet bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacaklardır

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Ücretli Öğretmen Başvuru Formu.

Kimlik Fotokopisi.

Öğrenim Belgesi.

Sağlık Raporu.

Adli Sicil Kaydı

Aile Durum Belgesi.

Banka Hesap No.

İletişim (e-mail ve telefon ) Bilgileri.

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