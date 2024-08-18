KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Ağustos 2024 21:54
2024 KPSS den sonra sınav netlerinin incelenmesini Türk halkı olarak talep ediyoruz.
Biz çok çiftler,akrabalar gördük.Öyle kolay lokma yok kardeşim artık.Cimere şikayet etsin sonuçlar açıklandıktan sonra.

bnmadmv
Memur
18 Ağustos 2024 21:55
kim ne yapmış bir bakalım.görelim şerefsizlere.

bnmadmv
Memur
18 Ağustos 2024 21:56
yedirmiyeceğim size bu sınavı.
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