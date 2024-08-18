Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2024 22:01
Ocak Zammı % 12 yi Geçmeyecek
Ocak zammı Mak.% 12 olacaktır.fazlasini beklememek lazım

yunuss1
Aday Memur
18 Ağustos 2024 22:41
refah payı olabilir

Kalet
Daire Başkanı
18 Ağustos 2024 23:02

Yıllık enflasyon yüzde 45 çıktığında bile memur ve memur emeklisi ocakta yüzde 12 zam alabilecek. Merkez Bankası enflasyon beklentisi Ağustos ayında bile yüzde 38.


Kualalumpur1
Aday Memur
18 Ağustos 2024 23:17

Kafanızı takmayın % 19/20 zam var RTE memuru enflasyona ezdirmez

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