Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Ağustos 2024 22:59
Kara Kuvvetleri Eylül ataması

Ne zaman açıklanır. Bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

sosyal medya da üniformalı fotoğraf Askere Yedek Subay Olarak Gideceklere TavsiyelerinizYol harcı hk. Yd. SbJandarma tazminatlara zam yansımamışTsk psikiyatri1 Ağustos Resmi gazete de yayınlanan Dış Kaynak astsubay yönetmeliğiSözleşmeli astsubaylıktan belediyeye geçiş

Sözlük

Alkol ve sigaranın herşeye iyi geldiği kanısı 2 sözlük atışması 5 masterchef 1 nasıl seviyorsun? 2 17 ağustos marmara depremi 1 çay içerek yazan yazar 1 bağ bahçe işleri 1 araba sürmesini bilmeyen adam 3

Son Haberler

Bakan Tunç açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 9 kişi tutuklandıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten, TİP Genel Başkanı Baş'a tepkiKavgayı ayırmak isterken sırtından vurulan şahıs hayatını kaybettiİnternetten yemek siparişi verdi: 3 gün kabusu yaşadıMiras kavgasında 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?