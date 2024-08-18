Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2024 23:02
sözleşmeli yer değiştirin
merhabalar aynı statüde sözleşmeliden farklı sözleşmeye geçiş sağlanabilir mi ?

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