Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


18 Ağustos 2024 23:41
2023 model hatchback için ne önerirsiniz?
Bütçem 1.2 milyon üzerine 100 bin daha koyabirim belki. 2023 model hatchback bir araba almak istiyorum. Bayilerin ellerindeki 2023 modeller bitmeden alayım diyorum ne almamı önerirsiniz?

Çok Yazılan Konular

Araç tavsiye-Kullanıcılarından tavsiye istiyorum...

Sözlük

çay içerek yazan yazar 1 nasıl seviyorsun? 2 Alkol ve sigaranın herşeye iyi geldiği kanısı 2 17 ağustos marmara depremi 1 masterchef 1 araba sürmesini bilmeyen adam 3 bağ bahçe işleri 1 sözlük atışması 5

Son Haberler

Memurluk statüsünden emekli olmak için kaç yıl hizmet aranır?Hisse Senedi İşlemlerinde Onbinde 5 Komisyon Fırsatı19 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıBeşiktaş'tan 6 yıl sonra bir ilkBakan Şimşek: Vergisini verenlerin hakkını koruyoruz

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?