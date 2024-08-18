2023 model hatchback için ne önerirsiniz?

Bütçem 1.2 milyon üzerine 100 bin daha koyabirim belki. 2023 model hatchback bir araba almak istiyorum. Bayilerin ellerindeki 2023 modeller bitmeden alayım diyorum ne almamı önerirsiniz?

Bütçem 1.2 milyon üzerine 100 bin daha koyabirim belki. 2023 model hatchback bir araba almak istiyorum. Bayilerin ellerindeki 2023 modeller bitmeden alayım diyorum ne almamı önerirsiniz?