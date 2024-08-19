Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Ağustos 2024 00:02
Astsubay sınıf seçimi

Abilerim ablalarım nasip olursa bu sene kara astsubay yüksekokuluna gideceğim merak ettiğim bir husus var bu da sınıf seçimi açıkçası ben muharip sınıf istemiyorum ( piyade tank topçu) bakım sınıfı istiyorum bu sınıf seçiminde kendimiz mi seçiyoruz yoksa onlar mı seçiyor ve sınıf seçiminde tyt puanı kullanılıyormuş diye duydum benim tyt ham puanım 264 bu puana muharip dışı hangi sınıflar gelebilir şimdiden teşekkürler

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