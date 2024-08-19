Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 00:20
Yol harcırahı

Yol harcırahını henüz alamadım ilgili arkadaş 3-4 gün içerisinde yatar dedi bayağı bir süre geçti ne yapmam gerekli

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