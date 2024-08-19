Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ağustos 2024 01:16
Tıbbi Sekreterlik Okumak

Tıbbı sekreterlik okumaya değer mi? Atama ve iş imkanı açısından nasıl? Çalışma şartları ve maaşı ne kadar?

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