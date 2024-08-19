Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 01:26
Disiplin soruşturması

Hakkımda idari soruşturma için 6 ay kadar önce soruşturma onayı alınmış bana 6 ay sonra kolluk gözetim komisyonundan yazı geldi merkezi kayıt numarası ile kayıt altına alınmıştır diye soruşturmanın mahiyeti hakkında bilgi verilmedi ve 6 ay süre geçmiş ifadem dahi alınmadı 657 sayılı devlet memurları kanununda uyarma ve kınama için 1 ay meslekten çıkarma için 6 ay içinde soruşturma başlatılır diyor benim 6 ay doldu ama ifadeye kimse çağırmadı bu haliyle zamanaşımı olmuş oluyor mu bilgi verirseusevinirim


muallimmm4638
Aday Memur
19 Ağustos 2024 01:34
hukuken geçmiş ceza da istememişler. ama türkiyede yaşıyoruz anladın sen :) umarım daha sonrasında baş ağrıtmazlar
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