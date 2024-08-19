Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ağustos 2024 02:03
2024 alan değişikliği

Alan değişikliği neden yaz tatilinde yapılmıyor

Çok Yazılan Konular

Acilen ve İlçe emri verilmelidirMazeret tayinleri ne zaman açıklanır? (Açıklandı)İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?Deneme sınavları yasaklandıMazerete bağlı yer değiştirme iptali için bilgiHizmet puanıİl emri hakkındaYüksek Lisans Mezunu İdareciler Arttırımlı Ek Ders Almak İçin Dava Süreciİkinci Mazeret Gelir mi?İkinci il dışı ve mazeret iptali

Sözlük

masterchef 1 nasıl seviyorsun? 2 sözlük atışması 5 çay içerek yazan yazar 1 17 ağustos marmara depremi 1 araba sürmesini bilmeyen adam 3 Alkol ve sigaranın herşeye iyi geldiği kanısı 2 bağ bahçe işleri 1

Son Haberler

Memurluk statüsünden emekli olmak için kaç yıl hizmet aranır?Hisse Senedi İşlemlerinde Onbinde 5 Komisyon Fırsatı19 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıBeşiktaş'tan 6 yıl sonra bir ilkBakan Şimşek: Vergisini verenlerin hakkını koruyoruz

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?