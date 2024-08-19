Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ağustos 2024 05:50
Kendime kötülük mü bu ?

Mesleğe başladığımdan beridir 15 yıldır psikolojik ilaçlar kullanıyorum. İlaçları el altından alıyorum . Anksiyete panik bozukluk gibi teşhisler var. Hayat boş ve amaçsız geliyor sürekli intihar düşünüyorum fakat cesaret edemiyorum. Çalışmayı seviyorum fakat ek görevler vesayre yıprattı beni. Sizce gih olmalımıyım ?

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