Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ağustos 2024 05:50
Kendime kötülük mü yapıyorum?

Mesleğe başladığımdan beridir 15 yıldır psikolojik ilaçlar kullanıyorum. İlaçları el altından alıyorum . Anksiyete panik bozukluk gibi teşhisler var. Hayat boş ve amaçsız geliyor sürekli intihar düşünüyorum fakat cesaret edemiyorum. Çalışmayı seviyorum fakat ek görevler vesayre yıprattı beni. Sizce gih olmalımıyım ?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıZorunlu Polsan zorbalığı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiİntihara teşebbüs ve disiplin soruşturmasıSpor şube personel istihdamı1 Temmuz'da resen ilişik kesmeFazla çalışma nedeniyle tazminat davasıYaşanmış, tecrübe edinilmiş ibretlik olaylar2. bölge görevi için durdurma kabul edilmedi, ilişik kesildi

Sözlük

çay içerek yazan yazar 1 Alkol ve sigaranın herşeye iyi geldiği kanısı 2 17 ağustos marmara depremi 2 bağ bahçe işleri 1 sözlük atışması 5 araba sürmesini bilmeyen adam 3 masterchef 1 nasıl seviyorsun? 1

Son Haberler

Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıMilyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai saati' kararı!Otomobil ithalatında yeni zirveFirari suçlular için 'Çember' daralıyor: 4 bin 491 gözaltı'İhracata 26 milyar lira kaynak aktaracağız'

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?