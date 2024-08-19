işçinin memura şeflik yapması

merhaba çalıştığım kurumda 4b li garson kadrosundayim. bütün garsonlarda 4bli ancak sefimiz işçi. işçileri kayirip görevimiz olmayan şeyleri yaptırıyor. garsonu balık temizlemek için aşağı indiriyor. nöbete bırakıyor. sube mudurunu de doldurusa getiriyor memur değil şirket işçisi gibiyiz sadece görev tanimımızda olanı yapmak için nasıl bir yol izleyebiliriz önerisi olan var mi? bize ascinin , temizlikcinin görevini vermesini nasıl onleyebiliriz

merhaba çalıştığım kurumda 4b li garson kadrosundayim. bütün garsonlarda 4bli ancak sefimiz işçi. işçileri kayirip görevimiz olmayan şeyleri yaptırıyor. garsonu balık temizlemek için aşağı indiriyor. nöbete bırakıyor. sube mudurunu de doldurusa getiriyor memur değil şirket işçisi gibiyiz sadece görev tanimımızda olanı yapmak için nasıl bir yol izleyebiliriz önerisi olan var mi? bize ascinin , temizlikcinin görevini vermesini nasıl onleyebiliriz