Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 08:59
merkezi atamada kadro yaktıktan sonra
şu an 4b liyim ama ocak ayında 2022 puanımla merkezi atamada atandığım yere gitmemiştim. 2024 puanımla hangi merkezi atamaya başvurabilirim. ocaktan önce ol az değil mi?

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