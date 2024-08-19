KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Ağustos 2024 09:11
Erken Açıklancak Gibi
sizce?

kitbm
Aday Memur
19 Ağustos 2024 09:14

bana da öyle geliyor. bugün yarın açıklarlar


ffengineer
Aday Memur
19 Ağustos 2024 09:18
Açıklama tarihinde açıklandı bundan önce.Sınav sorularındaki absürtlük gibi bunda da bir sürpriz yaparlar mı bilinmez

civilengineer1278
19 Ağustos 2024 09:30
çarşamba yüksek ihtimal gibi duruyor ösym nin daha önce erken açıkladığı sinavlar oldu burda da öyle bişe bekliyorum

broman
Aday Memur
19 Ağustos 2024 10:01

Yarın bile açıklanabilir belli olmuyor pek

civilengineer1278, 2 saat önce
çarşamba yüksek ihtimal gibi duruyor ösym nin daha önce erken açıkladığı sinavlar oldu burda da öyle bişe bekliyorum

hedef2022kpss
Şef
19 Ağustos 2024 10:26
Kpss nin belirlenen tarih öncesinde açıklanmasını gerektirecek bir sebep yok. Yks gibi ales gibi bir sınav değil. Geçmiş verilere bakarsanız hep aynı gün açıklandı. Her sene düzenli giren biri olarak beklentiye girmeyin derim :)

DopingMühendis
Memur
19 Ağustos 2024 10:53

Belirtilen gününde açıklanacaktır . Biraz daha sabır az kaldı.

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