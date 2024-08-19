Erken Açıklancak Gibi

Açıklama tarihinde açıklandı bundan önce.Sınav sorularındaki absürtlük gibi bunda da bir sürpriz yaparlar mı bilinmez

Açıklama tarihinde açıklandı bundan önce.Sınav sorularındaki absürtlük gibi bunda da bir sürpriz yaparlar mı bilinmez