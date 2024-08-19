Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 09:22
Eş Durumundan Geçici Görevlendirme Hakkında

Arkadaşlar merhaba. Kadrolu icra katibiyim, sözleşmeli değilim. Eşim polis memuru. Eşimin şark tayini çıkınca bende eşimin yanına gidebilmek için dilekçe verdim ve geçici görevlendirme şeklinde tayinim çıktı. Bu geçici görevlendirmenin süresi ne kadar oluyor 6 ay diyen var 1 yıl diyen var. Asıl sorum geçici görevlendirme ile gittiğim yerde işe başladıktan sonra atamamın naklen olması için dilekçe mi yazmalıyım? Dilekçe yazacaksam hemen yazmam uygun olur mu? Yoksa geçici görevlendirmem bitmeye yakın bir zamanda geçici görevlendirmemin uzatılması veya naklen atamamın yapılması şeklinde mi yazmalıyım? Son olarak sonradan atamam naklen atamaya dönerse mehil izni ve yol harcırahı verilecek mi bana? Şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Kurumlararası geçiş istifa yolu ileFazla mesai izinleri hakkındaEş yardımı ile ilgili sorum olacak maaş mutemetliğinde olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirimVakıfbank promosyon güncellemesiKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Eş tayini red gelenler ve uyap itiraz süreci hk.Ben duruşmaya çıkamam karar yazamam gibi bir gerekçe olabilir mi?

Sözlük

bahar dizisi 2 bingöl karlıova yedisu 1 fındık zamanı 3 sünnet düğünü 1 ormanlara girişleri yasaklamak 1 nasıl seviyorsun? 1 Alkol ve sigaranın herşeye iyi geldiği kanısı 2 Hadramiler 1 17 ağustos marmara depremi 2 sözlük atışması 5

Son Haberler

Erzincan'da başıboş köpekler bahçede oturan kadına saldırdıBakanlık, teknik servis dolandırıcılığı için tedbir aldıKolombiya, İsrail'e kömür satışını durdurduBakan Şimşek ayrıntılarıyla açıkladı: Vergi denetiminde yeni dönem30'u yerli 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?