Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


19 Ağustos 2024 09:24
Putin i Tebrik Ediyorum.. Darısı Ülkemize

Rusya Putin i tebrik ediyorum bu konuda adam astrolo-glar ve astronomlar eşliğinde çalışıyor Bizim Eski Osmanlı ve daha öncesi gibi almış kullanıyor bu sşistemi Bizimkiler milletin devletin değil kendileri için kullanıyorlar çoğu makamını koruma derdi kimse umrunda değil üç beşi geçmez...

Adam Toplumunun bilinç seviyesini yükseltmek üçün mesai saatlerinin düşürlmesini ve hatta haftada 4 gün çalışma sistemi ile 3 gün seyahat kolaylığı getirerek bir nevi her bir vatandaşını diğer ülkerel gidip bilgi tecrübe getirmesini destekliyor işte toplumsal bilinç ve toplumsal gelişmişlik böyle olur öyle vicdan yapıpğ mecliste insan düşmanına kendi farkında değil ama o da insan modunda acımayla devlet yönetilmez bu yumuşak karındır ve devleti milleti bitirir.

Astroloji açısından yobazlık süreci başladı yani döngüsel olarak gçlülerin ayakta kalacağı süreçteyiz o halde her koşulda nasıl ayakta kalınır millete bunu öğretecek şeyler lzım öyle değer megğer hikaye onlar belki 2030 sonrası konuşılacak şeyler elbet arka planda çalış ama bugünün koşulları bu değil her yan kuşatılmış sen daha yumurta kıramayan bir gençllik nesil var hazıra alışmış bunlardan nasıl vatan savunması bekliyeceksin önce kendini korusun önce içimizdeki terörist sempatşi bile duyana ağır ceza getireceksin.. bu bu günün tek şartı.


zambak2
Aday Memur
19 Ağustos 2024 09:26

Toplumların bilinç seviyesine göre yönetici sunuluyor...

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