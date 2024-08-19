Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Ağustos 2024 10:07
Müdür kadrosunda olanı Uzman kadrosuna atanabilir mi?
Belediye de müdür kadrosunda görev yapıyorum rızam dışında uzman kadrosuna atamam yapılabilir mi?

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