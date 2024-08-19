Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ağustos 2024 10:09
Mazeret ataması kararnameniz çıktı mı?

eş durumundan atananların kararnamesi çıktı mı


Cancansel
Aday Memur
19 Ağustos 2024 10:32
İl meble görüştüm bugünden itaberen ilişik kesilebilir bilgisi verildi hocam.

rcelik21
Şube Müdürü
19 Ağustos 2024 10:58

Ben okulu aradim hala gelmedi dedi


Fatih TURAB
Aday Memur
19 Ağustos 2024 15:22
Kararnamesi gelen oldu mu arkadaşlar

Fatih TURAB
Aday Memur
19 Ağustos 2024 16:43
güncel
Toplam 4 mesaj

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