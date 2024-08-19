ben 60 ilinin bir ilçesine atandım ve başlama.yapip yersletim eşimde ogretmen onu 130 km ilerideki ilçeye verdiler ilcene en yakın boş yer orası diye sizce nasıl bir yol izlemeliyim ilk defa eş durumu yapıyoruz

ben 60 ilinin bir ilçesine atandım ve başlama.yapip yersletim eşimde ogretmen onu 130 km ilerideki ilçeye verdiler ilcene en yakın boş yer orası diye sizce nasıl bir yol izlemeliyim ilk defa eş durumu yapıyoruz