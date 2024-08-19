Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ağustos 2024 10:21
Öğretmen eşin il içi ataması

ben 60 ilinin bir ilçesine atandım ve başlama.yapip yersletim eşimde ogretmen onu 130 km ilerideki ilçeye verdiler ilcene en yakın boş yer orası diye sizce nasıl bir yol izlemeliyim ilk defa eş durumu yapıyoruz

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