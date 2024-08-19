Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 11:33
Resen Emeklilik

15 Kasım doğumlu memur, 65 yaşını doldurduğundan 15 Kasım'da resen emekliye ayrılırken 15 Kasım maaşını alır mı?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
19 Ağustos 2024 11:47

15 Kasım'da alacağı maaş 15 kasim 15 Aralık maaşı olduğu için, 15 kasimda da emkli oluyorsa bu süreyi çalışmayacağı icin alamaz diye düşünüyorum

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