KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Ağustos 2024 11:53
KPSS ORTAÖĞRETİM ATANMA

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRECEĞİM 12. SINIFA GEÇİYORUM VE 12. SINIF BİTİNCE 17 YAŞINDA OLCAĞIM 17 YAŞINDA ATANAMIYOR MUYUM? 18 YAŞINI DOLDURMAK GİBİ BİR ŞART MI VAR ATANMAM İÇİN? ÖYLEYSE BAYA KÖTÜ OLCAK

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