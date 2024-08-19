Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ağustos 2024 12:03
İstanbula eş durum tayini
istanbula eş durum tayini istedim.dilekçem onaylandı.zimmette yeni yerine atanmış fakat çalıştığı yerden ayrılmamış yazıyor.istanbuşda hangi hastaneye verildiğimi ben zimmettenmi öğrenicem acaba bilgisi olan varmı.dilekçem 1 hafta oldu onaylananı ama istanbulda nerde çalışacağımı halen bilmiyorum

lDeimosl
Genel Müdür
19 Ağustos 2024 13:04

Başlayış için il sağlık müdürlüğüne gideceksiniz, orda belli olacak.

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