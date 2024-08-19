İstanbula eş durum tayini

istanbula eş durum tayini istedim.dilekçem onaylandı.zimmette yeni yerine atanmış fakat çalıştığı yerden ayrılmamış yazıyor.istanbuşda hangi hastaneye verildiğimi ben zimmettenmi öğrenicem acaba bilgisi olan varmı.dilekçem 1 hafta oldu onaylananı ama istanbulda nerde çalışacağımı halen bilmiyorum

istanbula eş durum tayini istedim.dilekçem onaylandı.zimmette yeni yerine atanmış fakat çalıştığı yerden ayrılmamış yazıyor.istanbuşda hangi hastaneye verildiğimi ben zimmettenmi öğrenicem acaba bilgisi olan varmı.dilekçem 1 hafta oldu onaylananı ama istanbulda nerde çalışacağımı halen bilmiyorum