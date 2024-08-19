Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ağustos 2024 12:10
Eş Durumu Tayini Yardım

Herkese merhabalar ben sağlık bakanlığında 663 KHK 45/A maddesine göre sözleşmeli personelim. (Sosyal çalışmacı) işe başlayalı bir buçuk sene oldu. Eşim yeni atandı. SGK'da normal 4/B'li sözleşmeli personel. Eş durumundan eşimin yanına geçmek istiyorum. Ocak ve Temmuz aylarında açılan eş durum tayinlerinde sağlık bakanlığı normal 4/B ve 4/B 663 KHK 45/A'ya ayrı ayrı iki başvuru açıyor. Normal 4/B'de şartlarda eşinin kamu personeli olması yazarken 45/A başvurusunda eşinin kadrolu olması gerektiği yazıyor. Bu durumda olup başvuru yapan var mı veya başvursam red mi alırım bilgisi olanlar bizleri de aydınlatabilir m?

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