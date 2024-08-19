Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 12:19
Becayiş hakkım var mı?

herkese merhabalar şu anda il merkezinde adliyede sozlesmeli memur olarak çalışmaktayım aynı il farklı ilçeye becayis yapabilir miyim şu an 1 yıl olmadı bilgisi olan varsa şimdiden teşekkürler


Dgncnns
Memur
19 Ağustos 2024 13:14
kurumlar arası fark var mı bilmiyorum ama kadroya girene kadar diplomayla kazanılmış hakkın hariç başka hiçbir şekilde yer değişikliği yapamazsın

Hannibal Barca
Memur
19 Ağustos 2024 16:03
Becayiş yapmak için 1 yılı doldurman lazım.
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