Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 12:19
becayiş
herkese merhabalar şu anda il merkezinde adliyede sozlesmeli memur olarak çalışmaktayım aynı il farklı ilçeye becayis yapabilir miyim şu an 1 yıl olmadı bilgisi olan varsa şimdiden teşekkürler

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