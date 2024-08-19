Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ağustos 2024 12:50
2024 Mazeret Ataması Dilekçe

Eşim polis bende öğretmenim bu atama döneminde yazdığım hiç bir okul çıkmadı.Eşim zorunlu olarak atandı.Bizde dilekçe ile bu durumu anlatarak MEB e aile birliği için başvuru yapmak istiyoruz.Bu dilekçede dayanak olarak neleri belirtebiliriz.Başka ca bir yol vard mıdır?Değerli görüşlerinizi bekliyorum

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