Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ağustos 2024 12:51
Ögv

Merhaba. Oğlumun genetik bir rahatsızligi var ve maalesef zihinsel gerilik ve öğrenme güçlüğü var.Evde özel eğitim yeterli gelmeyince rapor cikarttik. Böylece haftada 2 ders de rehabilitasyon merkezinde (devlet ödeyecek? Raporda hafif düzeyde ÖGV diye geçiyor. Ben öğretmenim. Sahip olacagimiz baska haklar var mi?

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