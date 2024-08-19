Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ağustos 2024 12:51
Özel gereksinimli öğrencilerin hakları nelerdir?

Merhaba. Oğlumun genetik bir rahatsızligi var ve maalesef zihinsel gerilik ve öğrenme güçlüğü var.Evde özel eğitim yeterli gelmeyince rapor cikarttik. Böylece haftada 2 ders de rehabilitasyon merkezinde (devlet ödeyecek? Raporda hafif düzeyde ÖGV diye geçiyor. Ben öğretmenim. Sahip olacagimiz baska haklar var mi?


Serdes
Aday Memur
19 Ağustos 2024 13:54
Ögv de başka bir hak yok hocam
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