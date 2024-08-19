Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 12:54
Yüksek disiplin kurulu/Adalet Bakanlığı

Arkadaşlar 3 ay önce hakkimda yerel mah. 6.3 ceza verdiği için açığa alındım. İnfaz koruma memuruyum. Kurum benden 2. Kez savunma aldı " bizim görev alanımıza girmediği için Yüksek disiplin kurulu na gidecek dosya" denildi. Sorum şu;

1) yüksek disiplin kurulu istinaf surecini bekler mi?

2)benden son kez onlarda savunma alır ya da sözlü savunma için kurula çağırırlar mi?

Teşekkürler

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