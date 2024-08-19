Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 13:45
Kadro Değişikliği

Selamlar arkadaşlar,

Sonradan sağlık sorunları sebebiyle (psikiyatrik DEĞİL) engelli raporu alan ikm, raporunu işletip engelli memur statüsüne geçebilir mi? Bilen arkadaşımız varsa konuya muhattap kanun/yönetmelik de atarsa çok makbule geçer, teşekkürler.

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