Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 13:54
Sözleşmeli Büro personeliyim, 1 senelik izin hakkımı 5 yıl dolduktan sonra mı yoksa sözleşmem bittik

1 yıl boyunca aralıksız izin kullanma hakkı varmış memurların, ancak sözleşmem bittikten 5 yıl sonra mı yoksa şuan ki 3 yıllık sözleşmem de dahil mi bu süre içine ?

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