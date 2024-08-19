4/B Destek Personelliğinden 4/B Büro Personelliğine

2024 Mart ayında bir üniversiteye, ortaöğretim mezunu olarak 2022 Ortaöğretim KPSS ile 4/B Sözleşmeli Destek Personeli olarak atandım.

Bu süreçte de aynı zamanda Anadolu Üniversitesi AÖF-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programında öğrenciydim ve nihayetinde temmuz ayında da mezun oldum.

Bildiğiniz üzere 1 Eylül tarihinde de Önlisans KPSS var ve ben bu sınava girdim, şunu merak ediyorum :

-Önlisans KPSS sonuçları açıklandıktan sonra, 2024 P93 puan türü ile kurumların Büro Personeli ünvanlı ilanlarına başvurur ve yerleşirsem, atamam yapılır mı ?

Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalarda kesin ve net bir cevaba ulaşamadım, kimisi diyor Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunu olman sana 'tekniker' , 'sağlık teknikeri' vb. ünvan kazandırmadığı için başvuramazsın, kimisi diyor üst öğrenimdir başvurabilirsin, kimisi diyor sen '2022 P94' ile yerleştin '2024 P93' ile her halükarda yerleşebilirsin.

Anlayacağınız çok net bir bilgiye ulaşamadım; bu tür durumla karşılaşan birisi, yakınlarında bu durumu deneyimlemiş olan birisi, yahut direkt bu süreçten geçmiş ve ataması yapılan ya da ataması yapılmayan biri varsa ve bilgilendirirse çok sevinirim.