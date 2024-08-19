Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ağustos 2024 14:23
Adli idari soruşturma

Mrb arkadaşlar adli bir olaydan dolayı soruşturmam devam ediyor silahım yok aynı zamanda tayinciyim durdurma vermek istiyordum önce kes git dediler. sonra da dudrduma dilekcesi ver denildi. Sorum şu adlı veya idari soruşturması olanların ilişiği kesilemiyormu????


Cancan001
Aday Memur
19 Ağustos 2024 14:25

Kesilmesinde sıkıntı yok gittiğin yerde devam eder ben durdurmanın kabul edileceğini sanmıyorum ama

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