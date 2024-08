Bursa Estetik Koltuk ENGİN DERE !

Arkadaşlar bu kisiyi ulasabildigim her platformdan ifsa ediyorum sakin guvenip koltuklarinizi emanet etmeyin. internetten Estetik koltuk tasarim adı altında paylaşım yapan ismi Engin Dere olan kişiyi tesadüfen bulduk . 3 yillik koltuklarimi kumasi leke tutyor diye kaplattma karari aldik.kendisi evimize geldi. koltuklarimiza bakti. Namus seref uzerine soz verdi bize begenmezseniz tekrar para almadan yapacagim diye. Bu soze inanarak ve guvenerek kendilerini tercih ettik. Ama bin pisman olduk 5 aydir sinir krizi yasatiyor bize. Bu paylasimi sizlerde bizim gibi magdur olmayin diye yapiyorum. Gayet modern olan koltuklarim su an taninmaz halde. Ahsaplarinda 1 tane çizik bile yoktu koltuklari taşırken patpata sarın ahsabina zarar gelmesin diye bin defa uyarmamiza karşın ki işinin ehli koltukcular zaten sarıyor sünger ve patpata Engin bey bizi ciddiye almayip sarmadan ordan oraya tasimis. Ahsaplar yerinden kalkmis durumda su an. parayı en baştan aldi kendisi. Ufak miktarını teslimatta verdik. 1.5 ayda teslim etti. Sabırla koltuklar güzel olacak ümidiyle bekledik. Ve sonuç hüsran .Kendiside defalarca evet yapamadık beceremedik ustalarim yapamadı gibi söylemlerde bulundu bizimle dalga gecer gibi bende olsam kabul etmem evimde kullanmam dedi ama yinede hatasını telafi etmedi. Sungerleri kucuk kesmisler ve dikiş üstüne atılmış. Keske gorsel ekleyebilseydim. Koltuğun kumasini kendileri bize öve öve seçtirdiler yapamayınca bu koltuğa bu kumas uygun değil dediler . Duz bir minderi bile dikisini yapamamışlar.bunlari eve geldiginde gorduk . 2 aydır usta gondericem boyacı gondericem deforme olan yerleri dikeceğiz eve gelip diye diye bizi kandirdi. Yasadigim psikolojik sureci sizlere anlatamam. Arka sungerleri değiştirmek için arayı para istedi hen gönderdik. Ama bizi dolandırdı sungerleri degistirmemis. 2. Kez baska koltukcuya kaplattigimzda gorduk. Kendisinden sonunda para iadesi talep ettik başka koltukcuda tekrar yaptıracağız diye .Bu kisinin 2 lafından biri yalan. Kendisinin hali yikama dükkanlarida var orda da çok kişiyi mağdur ettiğini düşünüyorum.Cok sabrettim bu şekilde ifşa etmemek için ama artık sabrımız kalmadı. Lutfen bu kişinin yeminlerine sozlerine itibar etmeyiniz.Kendisine hakkımı hiçbir şekilde helal etmiyorum. Söz konusu mağduriyet sadece para değil kişisel olarak bizi çok yıprattı. Her gün başım ağırdı esimle tartışmalar yasadim Çok ama çok pişmanım

Biz yandık siz yanmayın. . Başka gerekli mercilere de başvurumuzu yapıyoruz.Bursa da yaşayan arkadaşlar sakin ENGİN DERE isimli kişiye inanmayın! Kendisi hayatımda gördüğüm en yalancı insan!