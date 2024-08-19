Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ağustos 2024 15:54
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Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Ağustos 2024 15:57

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Onurtosu
Aday Memur
19 Ağustos 2024 15:57

Kiralar diğer şehirlere göre yüksek, temiz bakımlı bir evde iyi bir semtte oturmak isterseniz 20.000


Onurtosu
Aday Memur
19 Ağustos 2024 15:59

*20.000 üzerini gözden çıkarmanız gerek.

Onurtosu, 55 dk. önce

Kiralar diğer şehirlere göre yüksek, temiz bakımlı bir evde iyi bir semtte oturmak isterseniz 20.000

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