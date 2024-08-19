Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


19 Ağustos 2024 16:18
Eskiden..

Yağmur aniden bastırırdı..ne zaman yağacağını önceden bilemezdik..


gazanya
Daire Başkanı
19 Ağustos 2024 16:20

Cinlililer maske takardı biz takamaazdik.maske ile sokaga çıkmak ayıp sayılırdı..


gazanya
Daire Başkanı
19 Ağustos 2024 16:21

Telefon,internet yoktu.Cat kapı misafirler gelirdi..Kapiyi açınca ailece oturmaya gelenler görürdünüz..


gazanya
Daire Başkanı
19 Ağustos 2024 16:24

Maske ile sokağa çıkmak ayıp sayılırdı.maske sadece televizyonda çinlilerde görürdük..


gazanya
Daire Başkanı
19 Ağustos 2024 16:30

Telefon,internet yoktu.mektuplar yazılırdı...mrktuplar bir haftada gelirdi..

Toplam 4 mesaj

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