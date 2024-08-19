Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 17:11
KAMU GÖREVLİLERİNİN ANAYASAL GÜVENCESİ YÖNETMELİK İLE NASIL ELİNDEN ALINDI??? DANIŞTAY NEDEN SESSİZ

Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası ile "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü ile kamu görevlileri Anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş ve ilgili hükümde geçen atanma, hak ve yükümlülük ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği güvence altına alınmıştır.Bir Devlet Memuru olarak en önemli özlük hakkımız olan görevde yükselme ve ünvan değiştirme şartlarımızın Anayasa?nın 128. maddesi 2. fıkrası gereği Yasama Organı tarafından kanun ile düzenlenmesi gerekirken düzenlenmemiş olup Yasama Organının görev ve yetkisinde olan bu alan Yürütme Organı ve İdareler tarafından Yönetmelik ile düzenlenerek doldurulmuştur ve yine Yönetmelik ile sözlü sınav şartı getirilmiştir.Ancak, Anayasamızın kanun ile düzenlenmesini istediği hususların değil Yönetmelik ile düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi hali bile Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. Anayasamızın 104. maddesi ??Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz?? hükmüne yer vermiştir. Anayasamızın Yönetmelikler başlıklı 124. maddesi "Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler." hükmüne yer vermiştir. Bu hükümden anlaşılacağı üzere Yönetmeliği dayanak alarak yönetmelik çıkarılması ve yönetmelik ile yönetmelik çıkarma yetkisi verilmesi Anayasaya aykırılık oluşturur. Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değiştirme şartlarının Anayasa 128. madde 2. fıkra gereği kanun ile düzenlenmesi gerekir iken Anayasamızın 124. maddesine de aykırı şekilde KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK adı altında düzenlenmesi ve bu Yönetmeliğin Çeşitli hükümler Başlıklı bölümünde yer alan 15. maddesi ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Bakanlıktaki personel için bakanlıklara vb. Görevde Yükselme Yönetmeliği çıkarma yetkisi verilmesi usulüne uygun bir yetki devri değildir. Çünkü Anayasa 128. madde 2. fıkra atanma sonucu doğuracak bir işlemin, memura hak ve yükümlülük getirecek bir konunun ve diğer özlük haklarının Toplu Sözleşme hükümleri dışında ancak ve ancak kanunla belirleneceğini esas almış yani Yetkiyi Yasama Organına vermiştir. Bildiğimiz üzere Yasama yetkisi devredilemez. Her ne kadar kanun yapmak Yasama Organı için görev değil yetki olsa da Anayasanın kanun ile düzenlenmesini istediği konularda Yasama Organı gereken düzenlemeyi yapmaktan kaçınamaz. Çeşitli tarihlerde esaslı değişiklikler yapılarak Devlet Memurlarının Görevlerinde Yükselme şartlarında Anayasa 128. madde 2. fıkraya aykırı şekilde kanun ile temel kuralları belirlenerek değil yönetmelik ile sözlü mülakat şartı getirilmiştir. Yine yönetmelik ile sınırları belli olmayan bir sözlü sınav uygulamasının önü açılmıştır. Devlet Memurlarının Anayasa ile güvence altında olan Anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş olan kanunla düzenlenir hükmü Yönetmelik ile yok sayılmakta Yönetmelik ile Yürütme Organı ya da İdareler tarafından istenilen kurallar getirilebilmektedir. Anayasa 128. madde 2. fıkra ile ile verilen hak ve güvenceler Yönetmelik ile elimizden alınmış durumdadır. Ayrıca, Yazılı sınavda kazanan adayların aleyhine kaybeden adayların ise lehine olan yazılıda kaybeden adaylara sözlü sınav adı altında ikinci bir şans veren aynı zamanda 5 katı ve son sırada olan adayla aynı puanı alan tüm adayların mülakata alınması bu adaylara yolluk yevmiye ödenmesi milyonlarca Türk Lirası kamu zararına yol açmaktadır.

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