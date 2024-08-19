Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ağustos 2024 18:06
Eş durumu şark hizmeti hakkında

Arkadaşlar kime sorduysam net bir bilgi alamıyorum, bu konuda bilgisi olan bilgi verirse sevinirim. Gelecek yaz tayinciyim, ikinci şarkım bitiyor ve seneye düğün yapacağım, eşim de polis, ancak o başka bir ilde görev yapıyor ve şark görevini yapmadı, o şark görevini yapmadığı için her türlü tekrar birlikte şarka gideceğiz bu doğru mu, kimisi gitmezsiniz kadın erkeğe tabi diyor, ama bana saçma geldi, erkek şark görevini bitirdiği için kadın muaf sayılmaz diye biliyorum, bilen aydınlatsın lütfen

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