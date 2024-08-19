Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ağustos 2024 18:10
Yeşil pasaport kanun teklifi

Meclis te muhalefet partilerinin hazırladığı teklife göre söz konusu düzenleme yasalaşırsa ailelerle birikte düşünüldüğünde neredeyse Türkiye nin üçte biri yeşil pasaport sahibi oluyor. Yurt dışı kaynaklardan gelen haberlere göre de Avrupa Birliği nin bunu kabul etmeyeceği ve 2025 yılı itibarıyla yeşil pasaporta da vize uygulayacağı yönünde. Bu ülkede hep iktidarı eleştiriyoruz ama muhalefetin attığı kazıklar daha fazla gibi. Bu da yeni kazık. Yeşil pasaportlara artık çöp gözüyle bakabiliriz sanırım.

https://www.sozcu.com.tr/yesil-pasaport-verilmesi-istenen-meslek-gruplari-hangileri-kimlere-verilecek-p76239


sgnln
Aday Memur
19 Ağustos 2024 18:50

Ne alaka var olanları neden iptal etsinler? Boş boş söylentiler hep oluyor yıllardır


berkaydal
Şef
19 Ağustos 2024 19:29

80 milyonun sadece 1.2 milyonu yeşil pasaport sahibi. Sıkıntı çok kişide bu pasaport olması değil. Sıkıntıyı bilen biliyor.


tavuknugget
Aday Memur
19 Ağustos 2024 20:03

Bir şey olmaz. Yeşil pasaport alma hakkı olmayanları oyalamak icin boş muhalefet önerisi


hakara makara
Memur
19 Ağustos 2024 21:23

Bu sefer iş ciddi gibi.. Ve sanırım kasten yapılıyor ki Avrupa yeşil pasaporta vize zorunluluğu getirsin. Zaten kendileri ve aileleri ömür boyu gri pasaportlu oldukları için geri kalanlar umurlarında değil. Söylentiler büyük ihtimalle doğru ve 2025 ten itibaren yeşil pasaporta vize zorunluluğu gelecek.


tugruldonmez
Memur
19 Ağustos 2024 23:25

"Köpekler istiyor diye atlar ölmez" Bir Romen atasözü...


Kuskusuz
Genel Müdür
19 Ağustos 2024 23:55

Biz yeşil pasaport alamadan tüm avantajlar kaybolurmus!.. (Şok olmuş emoji)


pekgozenes
Aday Memur
20 Ağustos 2024 08:44

lucescu :)

tugruldonmez, Dün

"Köpekler istiyor diye atlar ölmez" Bir Romen atasözü...


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
20 Ağustos 2024 09:06

Seçim olsa da her gün başka bir hakkımızı kaybetme stresinden uzak yaşlılığımızı bari rahat geçirsek.Gençliğimizi yediler.


DERDİNNE
Aday Memur
20 Ağustos 2024 11:29

Muhalefetin meclis üstünlüğü mü var? Haber sitelerinin tıklanma almak için köpürttükleri, içi boş haberleri burda konuşmaya gerek var mı?


hsnsylk
Genel Müdür
20 Ağustos 2024 13:16

muhalefet partileri oy toplamak için saçma sapan vaatler vermeye devam ediyorlar, gerçekten akıl alır gibi değil, eczacı ne alaka ?


AyzıtBörte80
Aday Memur
20 Ağustos 2024 14:01
arkadaşlar tam 10 yıl dolunca mı alınıyor bu yeşil pasaport
Toplam 11 mesaj

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