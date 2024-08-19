Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ağustos 2024 18:10
yeşil pasaport

Meclis te muhalefet partilerinin hazırladığı teklife göre söz konusu düzenleme yasalaşırsa ailelerle birikte düşünüldüğünde neredeyse Türkiye nin üçte biri yeşil pasaport sahibi oluyor. Yurt dışı kaynaklardan gelen haberlere göre de Avrupa Birliği nin bunu kabul etmeyeceği ve 2025 yılı itibarıyla yeşil pasaporta da vize uygulayacağı yönünde. Bu ülkede hep iktidarı eleştiriyoruz ama muhalefetin attığı kazıklar daha fazla gibi. Bu da yeni kazık. Yeşil pasaportlara artık çöp gözüyle bakabiliriz sanırım.

https://www.sozcu.com.tr/yesil-pasaport-verilmesi-istenen-meslek-gruplari-hangileri-kimlere-verilecek-p76239

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