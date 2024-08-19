Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ağustos 2024 18:14
Eğitim durumu yardm

Arkadaşlar bir kurumda hizmetli olarak çalışıyorum lise mezunuyum, başka bir ile üniversiteye kayıt yaptırdım, kazandığım bölüm görev yaptığım ilde yok. Eğitim durmundan dolayı tayin istedim ve gidegim ildede boş kadro var. Kurum olumsuz cevap verirse mahkemeye verebilir miyim ve sonucu ne olur

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