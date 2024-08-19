KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Ağustos 2024 18:51
2024 KPSS İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü(4507) Tahmini Atanma Puanları

Merhabalar.

İİBF Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 2024 KPSS de yaklaşık 82 civarı netim var. 85 üstü puan gelecek gibi duruyor 2023 e yakın gelirse 87-88 zorlayabilirim. Merkezi atamada ve tüm sözleşmeli alımlar dahil atanma şansım var mıdır? Yoksa ümidi kesmeli miyim?

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